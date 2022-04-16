На Хмельниччині взяли під варту водія вантажівки, який у стані сп’яніння вчинив смертельну ДТП на блокпосту

У результаті ДТП 43-річний військовослужбовець загинув на місці події. Ще двоє тероборонівців отримали травми. За скоєне зловмиснику може загрожувати до 10 років ув’язнення.

28-річний киянин на вантажівці «DAF» на швидкості в’їхав у блокпост. У результаті ДТП 43-річний військовослужбовець, який ніс там службу, від отриманих травм загинув на місці події. Ще двоє 36-річних тероборонівців отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до травматологічного відділення обласної лікарні.

Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили водієві про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд на період розслідування взяв підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області