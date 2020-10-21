На Хмельниччині взято під варту сільського голову, якого затримали на хабарі в $15 тисяч

Посадовець вимагав і отримав вказані кошти від місцевого жителя за надання йому земельної ділянки площею 10 га. Правоохоронці затримали сільського голову під час отримання неправомірної вигоди. На період досудового розслідування суд взяв чоловіка під варту із можливістю внесення застави в розмірі 80 тисяч гривень.

Нагадаємо, 19 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури на Ізяславщині затримали сільського голову, який вимагав від місцевого жителя 15 тисяч доларів США за надання дозволу на виготовлення технічної документації про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 10 га.

Затримали посадовця у приміщенні сільської ради під час отримання ним зазначеної суми.

Наразі сільському голові вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. На період досудового розслідування суд взяв затриманого під варту із можливістю внесення застави в розмірі 80 тисяч гривень.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області