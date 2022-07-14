На Хмельниччині за привласнення більше пів мільйона гривень судитимуть екс-директор товариства, яке реконструювало школи

Зловмисник привласнив частину з 10 мільйонів гривень, виділених з державного бюджету на реконструкцію навчального закладу у м. Полонне.

Як встановили правоохоронці, за результатами публічних закупівель між підрядником та Полонською міською радою було укладено договір про реконструкцію загальноосвітньої школи. Вартість робіт перевищувала 10 мільйонів гривень.

Підрядник виконав роботи, проте не в повному обсязі. Після чого, зловживаючи службовим становищем, підробив документацію про кількість та вартість робіт, визначених проектно-кошторисною документацією.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили досудове розслідування за ч.5 ст.191 (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та за ч.2 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області