На Хмельниччині за привласнення більше пів мільйона гривень судитимуть екс-директор товариства, яке реконструювало школи

Опубликовано

Зловмисник привласнив частину з 10 мільйонів гривень, виділених з державного бюджету на реконструкцію навчального закладу у м. Полонне.

Як встановили правоохоронці, за результатами публічних закупівель між підрядником та Полонською міською радою було укладено договір про реконструкцію загальноосвітньої школи. Вартість робіт перевищувала 10 мільйонів гривень.

Підрядник виконав роботи, проте не в повному обсязі. Після чого, зловживаючи службовим становищем, підробив документацію про кількість та вартість робіт, визначених проектно-кошторисною документацією.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили досудове розслідування за ч.5 ст.191 (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та за ч.2 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

Like

Метки:

Читайте также: