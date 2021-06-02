На Хмельниччині засудили подружжя шахраїв, які ошукували громадян за схемою «ваш родич потрапив у біду»

Старокостянтинівський районний суд визнав цивільне подружжя із м. Суми винним у вчиненні шахрайських дій та призначив 35-річному чоловікові та 43-річній жінці покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

7 вересня 2020 року о 00.15 годині на лінію «102» надійшло повідомлення від 80-річного жителя м. Старокостянтинів про те, що він разом з дружиною стали жертвами шахраїв.

До пенсіонерів зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що їхній онук потрапив у ДТП і терміново потребує коштів на лікування. Гроші вони можуть передати знайомим онука, які от-от під’їдуть на таксі.

Звісно ж, налякані потерпілі без вагань погоджувались з поставленими умовами. І коли до них зайшла незнайома жінка, віддали їй усі свої заощадження в доларах, євро і гривнях на загальну суму понад 57 тисяч гривень.

Отримавши повідомлення про шахрайство, працівники Старокостянтинівського відділу поліції упродовж доби провели величезну роботу і спільно з працівниками Рівненського відділу поліції затримали зловмисників у м. Рівне.

Шахраями виявилось цивільне подружжя — 35-річний чоловік та 43-річна жінка. Обоє — уродженці непідконтрольних територій Луганської області. Згідно документів, мешкають у м. Суми. І чоловік, і жінка раніше вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки, розбої і злочини, пов’язані з наркотиками.

Поліцейські вилучили у них більшу частину грошових коштів, а також окуляри, перуки та інші речі, які вони використовували для маскування.

Нещодавно Старокостянтинівський районний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав подружжя винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та визначив зловмисникам покарання у вигляді 2-х років позбавлення волі кожному.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області