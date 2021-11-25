На Хмельниччині засудили покидька, який намагався зґвалтувати дівчинку

Теофіпольський районний суд визнав чоловіка винним за 4-ма статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у червні цього року працівники поліції на Волочищині затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 14-річну дівчинку.

Зловмисник знав, що батько дитини рано йде на роботу. Скориставшись тим, що будинок був незамкненим, він одягнув панчоху на голову і проник у кімнату, де спала дівчинка. Нападник зв’язав потерпілій руки ременем і, погрожуючи ножем, намагався зґвалтувати.

Проте, дівчинка виявила кмітливість і попросилась в туалет, а сама побігла за допомогою до тітки, яка жила неподалік.

Слідчі поліції закінчили досудове розслідування і передали матеріали до суду. Теофіпольський районний суд визнав чоловіка винним. Тож найближчі 7 з половиною років він проведе за ґратами. // Вартові еспресо