На Хмельниччині засуджено 18-річного молодика, який до смерті побив свого знайомого

Засуджений запідозрив 53-річного потерпілого у крадіжці свого мобільного телефону і вирушив «на розбірки», які закінчились загибеллю останнього і ув’язненням молодика.

Подія сталася 10 листопада минулого року близько 19:00 години в с. Проскурівка Ярмолинецької тергромади.

Після застілля зі своїм дядьком чоловіки вирушили на «розбірки» до потерпілого. Того вдома не було, але дружина сказала, що чоловік може бути у вагончику на околиці села.

Потерпілий і справді був там. Засуджений одразу почав розмову за телефон, а коли потерпілий заперечив крадіжку, почав його бити.

Судмедексперти порахували, що обвинувачений завдав в обличчя потерпілому понад 20 ударів кулаками. Смертельною стала відкрита травма носа, яка супроводжувалась масивною кровотечею — кров потрапила у дихальні шляхи й спричинила механічну асфіксію.

Поліцейських на місце викликали свідки події. Молодика затримали.

Нещодавно Ярмолинецький районний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав 18-річного юнака винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України, та визначив йому покарання у вигляді 7 років і 2 місяців ув’язнення. Також засуджений має сплатити майже 60 тисяч гривень шкоди братові загиблого.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області