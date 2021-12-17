На Хмельниччині засуджено групу осіб, які займались виготовленням і продажем зброї

Нагадаємо, у березні 2018 року працівники поліції та СБУ в Хмельницькій області за допомогою представників ДВБ і бійців спецпідрозділу «КОРД» викрили та затримали групу осіб, члени якої займались незаконним виготовленням, переробкою та збутом вогнепальної стрілецької зброї та боєприпасів на території України.

Упродовж кількох місяців оперативники розробляли спецоперацію по затриманню «зброярів», вираховували можливі місця зберігання арсеналу, слідчі планували та готували обшуки.

З метою формування доказової бази правоохоронці провели низку оперативних закупок зброї, серед якої був автомат «Калашникова», пістолет «Макарова», пістолет з пристроями для безшумної стрільби, саморобні пристрої для відстрілу набоями калібру 5,6 мм та більше двохсот набоїв калібру 9 мм.

У ході санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили цілий арсенал зброї: 5 автоматів «Калашникова», 8 пістолетів різних марок, 4 гвинтівки, 5 саморобних вогнепальних пристроїв у вигляді авторучок, значну кількість різнокаліберних набоїв, бойові гранати, близько 700 г тротилу та грошові кошти.

Окрім того, в одного із членів групи було вилучено різноманітні деталі, обладнання та схеми для виготовлення і переробки зброї.

Тоді трьох членів злочинної групи було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 13 грудня Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок двом фігурантам провадження. Їх визнали винними у вчиненні злочинів, передбачених ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) та ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Одного із них, який вже притягувався до відповідальності за розбій, засудили до 7,5 років ув’язнення. Інший обвинувачений отримав 5 років ув’язнення зі звільненням від відбування реального покарання з іспитовим строком.

Матеріали щодо третього фігуранта наразі ще перебувають у суді.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області