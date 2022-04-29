На Хмельниччині затримали 47-річного чоловіка, який під час конфлікту зарізав знайомого

Подія сталася вчора, 28 квітня, близько 19.00 години в с. Гута на Славутчині біля місцевого ставка.

Давні знайомі разом розпивали спиртне. Між ними виник конфлікт, в ході якого затриманий кухонним ножем вдарив 57-річного опонента в область серця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Поліцейські, які виїхали на виклик, затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області