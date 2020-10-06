На Хмельниччині затримали чоловіка, який намагався уникнути покарання за водіння у стані сп’яніння

Мешканець Хмельницької області сів за кермо напідпитку та був зупинений співробітниками поліції. Аби справа не дійшла до суду — вирішив підкупити посадовця поліції. На передачі хабаря зловмисника затримали.

Під час несення служби наряд сектора реагування патрульної поліції (СРПП) Хмельницького районного відділення Хмельницького відділу поліції зупинив автомобіль, водій якого керував у стані алкогольного сп’яніння.

Правопорушником виявився 22-річний житель Віньковецького району, в минулому – неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема за водіння у нетверезому стані. Крім того, у 2019 році Віньковецький суд присудив йому п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком на термін 18 місяців за незаконне заволодіння транспортним засобом. Ухвалою суду у серпні 2020 року він був звільнений від покарання.

За фактом керування авто у стані сп’яніння правоохоронці склали адміністративний протокол за ст.130 КУпАП та вилучили транспортний засіб. Невдовзі автомобіль повернули водієві. Під час отримання авто він звернувся до начальника СРПП і запропонував 10 тисяч гривень за закриття відносно нього адміністративного провадження.

Капітан поліції про факт пропозиції відразу доповів керівництву ГУНП області та працівникам Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

На передачі неправомірної вигоди поліцейському — 9,5 тисяч гривень — хабародавця затримали. Кошти вилучено.

Слідчі поліції Хмельницького, під процесуальним керівництвом Хмельницької місцевої прокуратури, готують оголошення підозри водію-порушнику за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України. Наразі він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України