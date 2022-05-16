На Хмельниччині затримали чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому

55-річному жителю м. Дунаївці вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Подія трапилась вчора, 15 травня, близько 2-ї ночі на березі ставка в с. Солобківці на Ярмолинеччині. Чоловіки разом відпочивали, розпивали спиртне. Під час застілля між ними виникла суперечка, і підозрюваний вдарив ножем у груди свого 48-річного опонента, теж дунаївчанина.

Свідки викликали на місце події медиків та поліцію. Потерпілого терміново доправили до реанімаційного відділення Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Нападника поліцейські затримали. Наразі йому вже оголосили про підозру. За скоєне чоловікові може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області