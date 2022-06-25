На Хмельниччині затримали групу осіб, які виготовляли та збували фальсифікований алкоголь

Правоохоронці вилучили алкогольної та тютюнової продукції на пів мільйона гривень.

Припинили протиправну діяльність групи осіб оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Налагодили підпільне виробництво та збут фальсифікованої алкогольної продукції п’ятеро місцевих мешканців. Вони збували підакцизну продукцію під виглядом відомих торгових марок українського та іноземного виробництва через роздрібну торгівельну мережу на території області. Крім того, організували придбання та перепродаж фальсифікованих тютюнових виробів іноземного виробництва з підробленими марками акцизного податку.

24 червня під час збуту чергових партій фальсифікату поліцейські затримали зловмисників. За результатами проведених заходів у фігурантів вилучили 3325 літрів спирту та горілчану продукцію, розфасовану у скляні в ПЕТ-пляшки та тетра-пакети, 7000 пачок цигарок іноземного виробництва без марок акцизного податку. Вартість вилученого — майже 500 тис. грн. Також вилучили понад 750 тис. грн «виторгу».

Досудове розслідування здійснюється за статтями 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України