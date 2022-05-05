На Хмельниччині затримали водія, що спричинив ДТП із двома загиблими (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 3 травня, близько 12:00 години на трасі «Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка» неподалік села Чабани Хмельницького району.

Попередньо встановлено, що 48-річний житель м. Кропивницький, рухаючись на автомобілі «Рено», виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем «Опель Астра» під керуванням 50-річного жителя Запорізької області.

У результаті ДТП водій автомобіля «Опель» загинув на місці події. Двоє його пасажирок 36 та 47 років були доправлені в реанімаційне відділення обласної лікарні. На жаль, старшу жінку не вдалось врятувати.

Водія автомобіля «Рено» поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення. Наразі слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області