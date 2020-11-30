На Хмельниччині затримали зловмисників, які викрали у дніпрянина більше ₴700 тисяч

Зловмисники скоїли крадіжку на стоянці одного із гіпермаркетів Кам’янця-Подільського, після чого одразу ж покинули місто. Правоохоронці завдяки записам камер спостереження вирахували, на якому автомобілі пересувалися підозрювані, і менш ніж за добу затримали крадіїв у Волочиському районі. Тепер правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подія сталася минулої п’ятниці, 27 листопада. Цей день зловмисники обрали не випадково, адже у так звану «чорну п’ятницю» поблизу гіпермаркетів потенційних жертв набагато більше.

Увагу крадіїв привернула автівка з дніпровськими номерами. Вони дочекались, поки водій та пасажир зайдуть всередину. Тоді один із затриманих за допомогою сканера відчинив транспортний засіб, в салоні автомобіля вони виявили сумку з грошима з якої викрали понад 730 тисяч гривень.

Після цього його одразу ж підібрав спільник, який був на автомобілі, і чоловіки покинули місто.

Після отримання повідомлення про крадіжку працівники Кам’янець-Подільського відділу поліції одразу ж опрацювали відео з камер спостереження, які зафіксували обох крадіїв, а також транспортний засіб, на якому вони пересувалися.

Завдяки цьому поліцейським вдалося встановити особи порушників — ними виявилися 55-річний житель Кам’янця-Подільського та 54-річний львів’янин. І менш ніж за добу зловмисників затримали в одному із готелів у селищі Війтівці Волочиського району. Усі викрадені кошти, а також знаряддя вчинення злочину у них вилучили.

Обом затриманим уже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області