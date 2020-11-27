На Хмельниччині затримано групу осіб, які намагалися «викупити» матеріали кримінального провадження

Мешканець Хмельниччини проник до чужого будинку та викрав усі заощадження. Родичі зловмисника пообіцяли посадовцю поліції хабар за передачу матеріалів кримінального провадження з метою знищення.

Працівники Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали рапорт начальника сектору кримінальної поліції Теофіпольського відділення поліції Хмельниччини. Поліцейський повідомив про корупційну пропозицію, яку йому висловили родичі чоловіка, який є фігурантом кримінального провадження за фактом крадіжки: він проник до одного з будинків у Теофіпольському районі і викрав 250 тисяч гривень.

Під час особистої розмови з посадовцем поліції йому запропонували передачу двох тисяч доларів США за матеріали кримінального провадження, які мали в подальшому спалити.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі прокуратура Теофіпольського району внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Згодом матеріали передали до Теофіпольського відділення поліції.

Після передачі поліцейському хабаря у розмірі 1800 доларів США оперативники внутрішньої безпеки НПУ та працівники поліції Хмельниччини, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та процесуального керівництва прокуратури, затримали двох осіб. Предмет злочину вилучено.

В порядку ст. 208 КПК України затримано хабародавців та безпосереднього фігуранта крадіжки. За викрадення чужого майна з проникненням у житло чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі, а його родичам за підкуп службової особи — позбавлення волі строком до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України