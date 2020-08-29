На Хмельниччині затримано групу осіб, які займалися збутом метадону в особливо великих розмірах

Спецоперація проводилась в кількох районах області — Шепетівському, Славутському та Теофіпольському. Одночасно було проведено 11 санкціонованих обшуків, у ході яких правоохоронці виявили у зловмисників метадон, макову соломку, канабіс та боєприпаси.

27 серпня правоохоронці Хмельниччини провели масштабну спецоперацію для затримання наркозбувачів, які діяли на території кількох районів області. У проведенні операції були задіяні понад 100 правоохоронців, серед яких — працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Хмельницькій області, слідчого управління, кримінальної поліції ГУНП в Хмельницькій області, Шепетівського, Славутського відділів та Теофіпольського відділення поліції, управління служби безпеки України в області із залученням бійців роти поліції особливого призначення та спецпідрозділу КОРД. Заходи проводилися за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Серед фігурантів кримінальних проваджень — 6 чоловіків і 2 жінки, які мешкали у кількох населених пунктах Славутського та Шепетівського районів. Займалися зловмисники збутом метадону переважно через так звані закладки.

Частина фігурантів займалася отриманням замовлень, інша — передавала наркотичні засоби клієнтам та розкладала закладки з наркотиками. Кошти за метадон збувачі отримували на банківські картки.

Правоохоронці документували діяльність злочинної групи більше пів року. За цей час було зафіксовано цілу низку фактів продажу метадону наркозалежним.

Вчора правоохоронці одночасно провели 11 обшуків, у ході яких виявили та вилучили у наркоділків метадон, макову соломку, канабіс, ваги, мобільні телефони, банківські картки та боєприпаси.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 5-х осіб. Їм вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі слідчі дії тривають. Зокрема вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області