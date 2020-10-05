На Хмельниччині знайшли тіла повішених батька та його маленького сина

У селі Мартинівка Старокостянтинівського району Хмельницької області 3 жовтня знайшли мертвими дитину 1,5 року та її батька.

Про це повідомила керівниця відділу сектору комунікації ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега у коментарі Суспільному.

За її словами, хлопчика та чоловіка знайшла місцева жителька, мати загиблого чоловіка, яка і повідомила до поліції.

За попередніми даними поліції, чоловік повісив свого сина і потім наклав на себе руки.

Мотиви його вчинку з’ясовуються. // Діло