На Хмельниччині знайшли тіла повішених батька та його маленького сина
У селі Мартинівка Старокостянтинівського району Хмельницької області 3 жовтня знайшли мертвими дитину 1,5 року та її батька.
Про це повідомила керівниця відділу сектору комунікації ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега у коментарі Суспільному.
За її словами, хлопчика та чоловіка знайшла місцева жителька, мати загиблого чоловіка, яка і повідомила до поліції.
За попередніми даними поліції, чоловік повісив свого сина і потім наклав на себе руки.
Мотиви його вчинку з’ясовуються. // ДілоTweet