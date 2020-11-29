На Хмельнитчине мужчина на автомойке подстрелил двух человек и скрылся

В городе Городок Хмельницкой области вечером неизвестный открыл стрельбу из оружия и ранил двух человек.

Как стало известно OBOZREVATEL из источников в полиции, инцидент произошел на территории автомойки. Между посетителями возник конфликт.

Один из его участников сделал несколько выстрелов предположительно из гладкоствольного оружия. Два человека получили огнестрельные ранения ног, их госпитализировали.

Злоумышленник на автомобиле Тоyоtа с места происшествия скрылся.

Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших выясняются.

Введена в действие полицейская операция «Сирена».