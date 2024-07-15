На Хмельниччині 19-річний молодик ошукав знайомого на пів мільйона гривень

У мережі Інстаграм зловмисник створив фейкову сторінку і від імені привабливої дівчини певний час виманював кошти зі свого 22-річного односельця. Тепер за шахрайські дії, вчинені у великих розмірах, фігурантові може загрожувати від 3 до 8 років ув’язнення.

До Кам’янець-Подільського райуправління поліції звернувся 22-річний житель одного із сіл та повідомив, що його ошукали на суму близько пів мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що шахрайську схему розробив 19-річний односелець потерпілого. В мережі Інстаграм він створив фейковий акаунт від імені дівчини і написав з нього знайомому. З часом почав виманювати гроші: на дороговартісне лікування, потім — на інші потреби.

Коли ж сума сягнула пів мільйона, потерпілий вирішив перевірити, куди він скидав гроші. І за номером картки ховалась зовсім не та дівчина з Інстаграму.

Наразі слідчі поліції вже оголосили шахраєві підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до8 років ув’язнення. Остаточну міру покарання визначить суд.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області