На Хмельниччині 29-річну серійну злодійку засудили до 5-ти років ув’язнення

Обвинувачена не з’явилася до зали суду під час оголошення вироку, проте поліцейські оперативно розшукали засуджену, вручили їй копію вироку та доправили в СІЗО.

Як встановили правоохоронці, протягом липня-вересня минулого року жінка скоїла три крадіжки.

З будинку 50-річного полончанина засуджена викрала банківську картку і мобільний телефон. Потім через банківський мобільний додаток оформила на потерпілого кредит, після чого зняла кошти в розмірі 3800 гривень.

За кілька днів зловмисниця обікрала іншого знайомого, поки той спав — забрала мобільний телефон та золотий ланцюжок. А у вересні викрала мобільний ще в одного чоловіка.

Частину викраденого зловмисниця здала у ломбард, а кошти витратила на власний розсуд.

Полонський районний суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 357 (Викрадення офіційного документа з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, змінивши запобіжний захід з домашнього арешту на взяття під варту. Однак обвинувачена не з’явилася до зали суду під час проголошення вироку.

Поліцейські оперативно розшукали засуджену. Їй вручили копію вироку та доправили в СІЗО.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області