На Хмельниччині 7 років ув’язнення отримав зловмисник, який металевим прутом до смерті забив 19-річного знайомого

Суд визнав 21-річного місцевого жителя винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень з летальними наслідками та призначив йому 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася 18 липня минулого року близько 23:00 години в одному із сіл Вовковинецької тергромади. На ґрунті ревнощів між двома парубками виникла сутичка, в ході якої підозрюваний побив свого опонента металевим прутом, після чого подався геть.

Потерпілому різко стало погано. Очевидці події викликали «швидку», яка негайно доставила його у лікарню. Однак, лікарі не встигли його врятувати. Юнак від отриманих травм помер.

Працівники поліції затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, визнав 21-річного молодика винним за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й засудив його до 7 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області