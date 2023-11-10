На Хмельниччині член ВЛК вимагав від хворого військового 1500 доларів хабаря за довідку про непридатність

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру члену військово-лікарської комісії однієї із лікарень Хмельниччини за фактом зловживання впливом (ч.3 ст.369-2 КК України).

За даними слідства, 66-річний медик вимагав у хворого військовозобов’язаного 1500 доларів США неправомірної вигоди за встановлення відповідного діагнозу.

За грошову винагороду він зобов’язувався оформити довідку про обмежену придатність до військової служби на пів року та повпливати на інших членів військово-лікарської комісії.

Встановлено, що лікар сказав пацієнту залишити йому свою картку обстеження і медичного огляду та чекати дзвінка. Незадовго, 8 листопада 2023 року, підозрюваний зателефонував і повідомив, що документи готові, після чого призначив зустріч на ранок наступного дня.

Затримали медика «на гарячому» – під час отримання обумовленої суми хабаря.

Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області та Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Довідково: санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону