На Хмельниччині чоловік викрав понад ₴80 тисяч зі «знайденої» банківської картки

Зловмисник знайшов загублені мобільний телефон та банківські картки. Отримавши код доступу до інтернет банкінгу, порушник викрав усі кошти з банківських рахунків.

До поліції із заявою про крадіжку звернувся 38-річний красилівчанин, який розповів, що напередодні загубив сумку з мобільним телефоном та банківськими картками. Коли він прийшов у банк, аби заблокувати рахунки, йому повідомили, що всі його кошти — як особисті, так і кредитні — вже встигли списати.

Працівники поліції встановили, що втрачену сумку знайшов 41-річний місцевий житель. Маючи мобільний телефон потерпілого та його картки, зловмисник отримав доступ до банківського додатку. Так порушник викрав понад 80 тисяч гривень. Частину з цих коштів він програв в онлайн-казино, ще частину – витратив на купівлю криптовалюти.

Наразі слідчі відділення поліції №4 (м. Красилів) оголосили зловмисникові підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області