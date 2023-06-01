На Хмельниччині до 10 років ув’язнення засудили чоловіка, який убив 79-річну жінку

Також суд зобов’язав 44-річного чоловіка сплатити 1 млн грн моральної шкоди синові потерпілої.

Нагадаємо, 28 грудня минулого року до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Печиводи, що на Славутчині, виявлено тіло власниці домогосподарства. Експерти виявили численні тілесні ушкодження, розтин показав, що причиною її смерті стала механічна асфіксія.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний сусід потерпілої. Напередодні вдень зловмисник прийшов до своєї жертви. Під час застілля чоловік напав на пенсіонерку, жорстоко побив, а потім задушив. Після скоєного чоловік втік з місця події. Втім довго зловмисник переховуватися не зміг, за лічені години його розшукали поліцейські.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Його засудили до 10 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області