На Хмельниччині до 10 років ув’язнення засудили чоловіка, який убив 79-річну жінку

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Також суд зобов’язав 44-річного чоловіка сплатити 1 млн грн моральної шкоди синові потерпілої.

Нагадаємо, 28 грудня минулого року до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Печиводи, що на Славутчині, виявлено тіло власниці домогосподарства. Експерти виявили численні тілесні ушкодження, розтин показав, що причиною її смерті стала механічна асфіксія.

на хмельниччині до 10 років ув’язнення засудили чоловіка, який убив 79-річну пенсіонерку

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний сусід потерпілої. Напередодні вдень зловмисник прийшов до своєї жертви. Під час застілля чоловік напав на пенсіонерку, жорстоко побив, а потім задушив. Після скоєного чоловік втік з місця події. Втім довго зловмисник переховуватися не зміг, за лічені години його розшукали поліцейські.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Його засудили до 10 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

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