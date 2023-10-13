На Хмельниччині до 10 років ув’язнення засудили зловмисника, який до смерті побив знайомого і пів року переховувався

Засуджений скоїв злочин в листопаді 2020 року, після чого зник і пів року переховувався. Поліцейські розшукали і затримали його у квітні 21-го. І от днями суд оголосив зловмиснику вирок за скоєне.

Нагадаємо, тіло невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями 9 листопада 2020 року виявив у лісосмузі між селами Стуфчинці та Шпиченці чоловік, який приїхав по гриби. Він одразу повідомив про це до поліції.

Правоохоронці того ж дня встановили особу потерпілого — ним виявився 54-річний житель обласного центру.

Над розкриттям злочину працювали слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами із управління карного розшуку та Хмельницького райуправління поліції.

Завдяки цілому ряду вжитих оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося вийти на слід 41-річного хмельничанина, у якого, як виявилось, були давні неприязні стосунки з потерпілим.

Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, а останній раз — за зґвалтування неповнолітньої.

Як з’ясували правоохоронці, 8 листопада він приїхав до потерпілого, щоб з’ясувати стосунки. Та розмовою це не закінчилось. Рецидивіст посадив чоловіка в авто, вивіз у лісосмугу і сильно побив, від чого той помер.

Після цього транспортний засіб він одразу продав, а сам тривалий час переховувався.

У квітні 2021-го року поліцейські розшукали і затримали зловмисника.

Днями суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визначив підозрюваному максимальне покарання, передбачене ч. 2 ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження) — 10 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області