На Хмельниччині до 14 років ув’язнення засудили пенсіонера, який убив одного і важко поранив іншого сина

Нагадаємо, 3 січня цього року близько 15.00 години до Кам’янець-Подільського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Довжок місцевий пенсіонер ножем важко поранив обох своїх синів.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група та медики. На жаль, 41-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці події. Його старшого 44-річного брата терміново доправили в лікарню в Кам’янці-Подільському, де прооперували.

Правоохоронці встановили, що конфлікт між родичами виник під час спільного розпивання спиртного.

Батька потерпілих затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідуванням займались слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

Наразі Кам’янець-Подільський міськрайонний суд вже завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав пенсіонера винним у вбивстві та незакінченому замаху на вбивство двох осіб ( ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та засудив його до 14 років ув’язнення.

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області