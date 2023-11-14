На Хмельниччині до 14 років ув’язнення засуджено зловмисника, який зґвалтував та пограбував неповнолітню дівчину та жінку

Жертвами зловмисника стало двоє мешканок Шепетівки. Одна із них — неповнолітня.

Нагадаємо, ввечері 4 липня цього року зловмисник напав на 15-річну дівчину прямо на вулиці в районі місцевого ринку. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, спочатку зґвалтував школярку, а потім відібрав 200 гривень, які дівчина мала при собі.

Працівники Шепетівського райуправління поліції оперативно відреагували на вчинення злочину та упродовж доби встановили особу нападника. Ним виявився 23-річний чоловік, який у скоєному зізнався та видав правоохоронцям стартовий пістолет «SUR 2608 9 мм», яким залякував потерпілу.

У ході розслідування з’ясувалося, що кількома годинами раніше зловмисник напав на іншу жінку: спочатку затягнув її у чагарники та відібрав усе цінне, а потім повалив на землю і зґвалтував. Проте потерпіла звернулась до поліції не одразу.

Увесь період розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження. Зловмисника визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та засудили його до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області