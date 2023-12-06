На Хмельниччині до 15 років ув’язнення засуджено нелюдів, які жорстоко вбили сусіда

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винними двох чоловіків в умисному вбивстві та розбої (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Їх засуджено до 15 років позбавлення волі кожного з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Жахливі події мали місце у Волочиському районі.

Двоє чоловіків: 30-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, а також 37-річний уродженець Криму без постійного місця проживання, тимчасово проживали на тій самій вулиці, що і потерпілий.

Увечері вони вживали спиртне, а потім вирішили навідатись до 64-річного сусіда. Зловмисники знали, що він нещодавно отримав гроші за оренду землі.

Спочатку вони повечеряли разом з господарем, а потім почали вимагати гроші. Коли той відмовив, зловмисники накинулись на потерпілого і сильно побили, а потім накрили ковдрою і залишили помирати.

Забрали з будинку гроші, які знайшли, продукти харчування, вудки і навіть взуття, після чого поспіхом покинули місце події.

Виявила тіло потерпілого вранці наступного дня його дружина, котра якраз повернулась від дочки.

До вироку суду засуджені перебували під вартою.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури