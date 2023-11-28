на хмельниччині до 15 років ув’язнення засуджено зловмисника, який сокирою убив свого односельця

Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав 42-річного чоловіка винним за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, подія сталася 13 квітня 2022 року в с. Гвардійське Хмельницького району. Чоловіки разом розпивали алкогольні напої у домогосподарстві підозрюваного. Згодом між ними виник конфлікт. Засуджений завдав сокирою ряд ударів по голові 45-річному опонентові, від чого той загинув на місці.

Поліцейські затримали вбивцю того ж дня в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Варто зазначити, що чоловік у 2014 році звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство.

Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав підозрюваного винним за п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вже вчиняла умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Його засудили до 15 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області