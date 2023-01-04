На Хмельниччині до 5,5 років ув’язнення засуджено водія, що спричинив ДТП із двома загиблими (фото)

Також Хмельницький міськрайонний суд задовольнив цивільний позов родичів загиблих і зобов’язав винуватця ДТП сплатити їм понад 2,5 мільйони гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 травня 2022 року близько 12:00 години на трасі «Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знам’янка» неподалік села Чабани Хмельницького району.

48-річний житель м. Кропивницький, рухаючись на автомобілі «Рено», виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем «Опель Астра» під керуванням 50-річного жителя Запорізької області.

У результаті ДТП водій автомобіля «Опель» загинув на місці події. Двоє його пасажирок 36 та 47 років були доправлені в реанімаційне відділення обласної лікарні. На жаль, старшу жінку не вдалось врятувати.

Водія автомобіля «Рено» поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Увесь період розслідування він перебував під вартою.

Наприкінці грудня Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав водія «Рено» винним за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України і визначив йому покарання у вигляді 5 з половиною років ув’язнення. Також суд задовольнив цивільний позов родичів загиблих.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області