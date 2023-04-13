на хмельниччині до 5 років ув’язнення засудили шахрайку з кривого рогу

25-річна гастролерка представилась медпрацівником і ошукала 79-річну пенсіонерку зі Старокостянтинова за схемою «ваш родич потрапив у біду».

Нагадаємо, 14 жовтня минулого року близько 12:30 години до 79-річної пенсіонерки із Старокостянтинова зателефонувала невідома особа й повідомила, що її донька перебуває в реанімації і негайно потрібні гроші на її лікування. До старенької додому приїхала нібито медсестра, аби передати гроші. Тож потерпіла віддала незнайомій жінці усі заощадження: 1500 доларів США, 2100 євро та 60 000 гривень. Та згодом потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, і звернулась за допомогою до поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 25-річна жителька Кривого Рогу, яка і раніше притягувалась до кримінальної відповідальності. Правоохоронці Рівненщини виявили підозрювану на автовокзалі в обласному центрі і негайно зв’язалися з хмельницькими колегами.

Слідчі відділу поліції № 1 (м. Старокостянтинів) за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і скерували матеріали до суду.

Нещодавно суд завершив розгляд кримінального провадження і засудив зловмисницю до 5 років і 2 місяців ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області