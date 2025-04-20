На Хмельниччині до 7 років увʼязнення засудили чоловіка, який зарізав сусіда

Зловмисник завдав потерпілому ножових поранень і через 1,5 місяці той помер у лікарні.

Нагадаємо, подія сталася 24 липня в одному із сіл Новодунаєвецької тергромади. Перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, зловмисник прийшов до сусідів. Між ними виникла суперечка, в ході якої засуджений вихопив ножа і наніс 34-річному господарю будинку два удари — в груди та живіт.

Потерпілого у важкому стані госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні, де через 1,5 місяці він помер.

Слідчі Камʼянець-Подільського райуправління поліції, завершивши досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (Носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України та скерували матеріали до суду. Наразі 33-річний фігурант отримав покарання — 7 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області