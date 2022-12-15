На Хмельниччині до 7 років ув’язнення засудили рецидивіста, який пограбував жінку

Зловмисник відкрито викрав у потерпілої гаманець із пенсією та мобільний телефон.

Нагадаємо, подія сталась 13 червня цього року близько 10:00 години в м. Городок.

У ході розслідування поліцейські встановили, що зловмисник заходив до потерпілої напередодні. Сказав, що живе неподалік і попросив у борг 200 гривень. А у день скоєння злочин чоловік витяг із кишені в бабусі гаманець. Забрав його, а потім ще схопив зі столу мобільний телефон, після чого зник. Поліцію викликали працівники соціальної служби, які навідались до потерпілої невдовзі.

Працівники місцевого відділку поліції оперативно вирахували зловмисника. Ним виявився 41-річний хмельничанин, який останні 3 роки мешкав у Городку. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України і засудив його до 7 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області