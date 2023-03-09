На Хмельниччині до 7 років ув’язнення засудили водія, який у стані сп’яніння на смерть збив пішохода і втік з місця події

Тоді поліцейські оперативно розшукали 40-річного зловмисника і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 30 червня минулого року близько 20.00 години по вулиці Боженка в смт Понінка на Полонщині.

40-річний водій автомобіля «Шкода Октавія» допустив наїзд на місцевого жителя, після чого зник з місця події. Потерпілий від отриманих травм загинув.

Після отримання повідомлення про подію керівництвом поліції на території району було введено план «Перехват».

За деякий час поліцейські розшукали і затримали зловмисника в м. Полонному. Перевірка показала, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і засудив винуватця ДТП до 7 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області