На Хмельниччині до 7 років ув’язнення засуджено ексзаступника директора держпідприємства, який привласнив майже ₴900 тис.

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним колишнього заступника директора з фінансово-економічних питань одного з державних підприємств Славути у заволодінні майном в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України).

Протягом 2018 року 47-річний чоловік, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів та електронно-цифровий ключ, вносив неправдиві відомості про перерахування грошей на рахунок приватного підприємця, за нібито придбані товари. Фактично ж будь-які будівельні матеріали та обладнання державному підприємству не постачалися.

Таким чином, зловмисник заволодів грошовими коштами державного підприємства на загальну суму 858400 гривень.

Вироком Шепетівського міськрайонного суду його засуджено до 7 poків позбавлення волi з позбавленням права обiймати посади, пов’язані з реалiзацiєю адмiнiстративно-господарських або адмiнiстративно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфiскацiєю усього майна, окрім житла.

Також він сплатить усю завдану державному підприємству матеріальну шкоду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури