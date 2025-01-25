На Хмельниччині до 8 років ув’язнення засудили водія автобуса, з вини якого 10 людей загинули та 6 травмувалися

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 16 березня 2022 року близько 06:00 години на трасі «Кропивницький — Знам‘янка» поблизу с. Лозова Волочиської тергромади.

Як встановило слідство, 61-річний житель Донецької області, керуючи автобусом «Setar», проявив неуважність та допустив зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», який перевозив переселенців з м. Дніпро в напрямку м. Тернопіль.

У результаті ДТП водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще дев’ять пасажирів транспортного засобу були госпіталізовані до лікарні в м. Волочиськ, трьох з них лікарям врятувати не вдалось.

Водія автобуса затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому підозру за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб) Кримінального кодексу України. Хмельницький міськрайонний суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, суд визнав жителя Донеччини винним та засудив його до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області