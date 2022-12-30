на хмельниччині до 8 років ув’язнення засудили зловмисника, який скоїв розбійний напад на 93-річного пенсіонера

Суд визнав 39-річного чоловіка винним у вчиненні розбою в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, подія сталася 7 серпня цього року в одному із сіл Городоцької територіальної громади. До будинку 93-річного пенсіонера зайшов невідомий чоловік у масці і почав вимагати у літнього чоловіка гроші. Почувши, що грошей у дідуся немає, зловмисник дістав ніж і почав ним погрожувати. Та у господаря дому грошей не було, тож зловмисник забрав старенький мобільний телефон і електронний годинник, після чого утік.

До поліції звернулися родичі потерпілого. Першочерговими оперативними заходами правоохоронці встановили особу та місце знаходження зловмисника. Ним виявився 39-річний місцевий житель, який раніше уже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, у тому числі розбійного нападу.

Правоохоронці затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції завершили досудове розслідування та передали матеріали до суду. Суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) і засудив його до 8 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області