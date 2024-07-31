На Хмельниччині до 8 років ув’язнення засуджено зловмисницю, яка привласнила мільйони гривень допомоги родичам загиблих військовослужбовців

Поліцейські встановили, що експосадовиця одного з відділень банку упродовж 2022-2023 років пропонувала банківські послуги родичам загиблих воїнів з Білогірщини. Та замість відкриття депозитів, привласнювала їхні кошти.

32-річна жінка, ексвиконуюча обов’язки керівника одного з відділень банку, дізнавшись про надання допомоги родинам загиблих військовослужбовців, пропонувала їм вигідно придбати іноземну валюту та відкрити депозит в банку. Коли потерпілі погоджувались та приносили кошти, зловмисниця їх привласнювала. Таким чином, вона збагатилася на суму близько 8 мільйонів гривень.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури у березні цього року завершили розслідування за чч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), чч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення), чч. 1, 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України і передали матеріали до суду.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження, визнав фігурантку винною за вказаними статтями і засудив її до 8 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області