на хмельниччині до 9 років ув’язнення засудили чоловіка, який убив 24-річного односельця

Також Дунаєвецький районний суд зобов’язав 45-річного засудженого сплатити матері загиблого 300 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, 14 лютого о 00:42 годині на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя с. Підлісний Мукарів про те, що він у власному будинку завдав ножового поранення 24-річному знайомому.

Як встановили правоохоронці, потерпілий прийшов до будинку зловмисника, щоб з’ясувати стосунки за нібито словесну образу. Під час конфлікту між нетверезими чоловіками розпочалась бійка, в ході якої господар будинку наніс ножем один удар, який влучив прямо у серце опоненту.

Від отриманої травми потерпілий через декілька днів помер у лікарні.

Суд визнав зловмисника винним у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) і засудив його до 9 років ув’язнення.

ГУ Нацполіції в Хмельницькій області