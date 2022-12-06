На Хмельниччині директора навчального закладу та підприємицю підозрюють у привласненні понад пів мільйона гривень бюджетних коштів

У 2021 році між директором навчального закладу на фізичною особою-підприємцем з Нетішина укладено договори поставки автомобіля вартістю 463 тис грн та електричного обладнання для навчально-практичного центру на суму понад 1,2 млн грн.



Встановлено, що закладом освіти на підставі видаткових накладних бюджетні кошти за договорами перераховано в повному обсязі, однак транспортний засіб та частину устаткування до навчального закладу поставлено не було, а накладні жінки підробили.

Внаслідок таких протиправних дій було привласнено близько 530 тис грн бюджетних коштів.

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури директору професійного навчального закладу повідомлено про підозру за ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України (привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, у великих розмірах, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення), а підприємиці – за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури