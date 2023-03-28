На Хмельниччині голову сільради підозрюють у передачі у власність близько 30 га землі за підробленими документами

50-річній посадовиці доведеться відповідати за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 366 Кримінального кодексу України). За скоєне їй може загрожувати до 6 років ув’язнення.

Слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції у співпраці з оперативниками сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Хмельницькій області встановили, що підозрювана, користуючись службовим становищем, підробила та видала рішення сесій сільської ради, на підставі яких громадяни набули права власності на 14 земельних ділянок загальною площею близько 30 га.

Наразі на вказані землі рішенням суду накладено арешт.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі вже оголосили фігурантці підозру. За скоєне їй може загрожувати до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та чималий штраф.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області