На Хмельниччині грабіжник отримав покарання – 8 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винуватим 28-річного жителя Житомирської області у грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану та поєднаному з проникненням у житло (ч. 4 ст. 186 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Як встановлено в ході досудового розслідування та доведено прокурором у суді, в серпні минулого року ніде не працюючий, раніше неодноразово судимий чоловік, в пошуках легкої наживи проник на територію одного з домогосподарств Маківської ОТГ, де був виявлений потерпілою.

Незважаючи на намагання жінки завадити викраденню майна, зловмисник, не полишаючи награбованого, втік з місця вчинення злочину. Шкода, завдана потерпілій, складає майже 48 000 грн.

Як виявилось, він лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення майнових злочинів.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури