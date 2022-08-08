На Хмельниччині оголошено підозру членам ОЗГ, які наживалися на махінаціях з чужими автомобілями

Зловмисники створили цілу злочинну схему легалізації транспортних засобів, якими вони заволодівали незаконним шляхом.

Слідчі СУ ГУНП в Хмельницькій області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НПУ за процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області задокументували злочинну діяльність групи з чотирьох осіб, яка шляхом обману та махінацій з документами заволодівала автомобілями подолян.

Зловмисники на чолі з 34-річним організатором підшукували собі жертв серед автолюбителів, які бажали обміняти власний автомобіль з певної доплатою на новіший чи дорожчий.

Злочинна схема полягала в тому, що у потерпілого забирали його транспортний засіб, брали з нього доплату (в середньому кілька тисяч доларів) і передавали йому обумовлений автомобіль, але «проблемний» — з перебитими номерами, підробленими документами, у заставі, під арештом або ж придбаний у кредит і ще не виплачений. Звісно, що новий власник навіть не здогадувався про таку темну історію набутого транспортного засобу. Все це з’ясовувалося лише через кілька днів, коли щасливий покупець йшов до державних установ, аби переоформити покупку на себе.

Цього невеликого проміжку часу зловмисникам цілком вистачало для того, аби без присутності потерпілого швидко переоформити його автомобіль на третіх осіб та перепродати.

Слідчі уже зафіксували 6 фактів таких кримінальних правопорушень вчинених цією злочинною групою.

Наразі усім членам угруповання оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених цілою низкою статтей Кримінального кодексу України, а саме:

• ч. 2 ст. 190 КК України — заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно;

• ч. 2 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно;

• ч. 3 ст. 209 КК України — володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому організованою групою, повторно;

• ч. 3 ст. 358 КК України — підробка офіційного документу, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Розслідування триває. Вирішується питання щодо направлення кримінального провадження на розгляд суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області