На Хмельниччині оголосили підозру місцевому жителю, який побив 64-річного чоловіка через зауваження щодо російської музики

Потерпілий наразі в лікарні. За скоєне зловмиснику може загрожувати до 3-х років позбавлення волі.

Дана подія сталась днями в центрі міста Дунаївці. 26-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, гучно ввімкнув музику в автомобілі свого товариша. За словами очевидців, це були пісні російських виконавців. Через це потерпілий, який у той час проходив повз, зробив молодику зауваження та наполіг, щоб той вимкнув музику. У відповідь підозрюваний агресивно відреагував та побив незнайомця.

Потерпілого госпіталізували до лікарні. Його стан лікарі оцінюють як задовільний.

Слідчі Камʼянець-Подільського районного управління поліції оголосили зловмиснику підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та винесли клопотання про призначення йому судом запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту, що передбачено діючим законодавством.

Повна правова оцінка діям підозрюваного буде надана після закінчення досудового розслідування.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області