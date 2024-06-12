На Хмельниччині під час отримання хабаря затримали керівника однієї із філій облавтодору
Чоловік вимагав 50 тисяч гривень за передачу 170 тон щебеню, добутого на родовищі філії.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу УСБУ та процесуального керівництва прокуратури викрили директора однієї із філій облавтодору на отриманні неправомірної вигоди.
Чоловік вимагав і отримав 50 тисяч гривень за передачу 170 тон щебеню, добутого на родовищі філії.
Посадовець спочатку отримав завдаток у розмірі 7200 гривень. Затримали його під час передачі основної суми — 42 800 гривень.
Наразі затриманому вже оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet