На Хмельниччині під час отримання хабаря затримали керівника однієї із філій облавтодору

Чоловік вимагав 50 тисяч гривень за передачу 170 тон щебеню, добутого на родовищі філії.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу УСБУ та процесуального керівництва прокуратури викрили директора однієї із філій облавтодору на отриманні неправомірної вигоди.

Чоловік вимагав і отримав 50 тисяч гривень за передачу 170 тон щебеню, добутого на родовищі філії.

Посадовець спочатку отримав завдаток у розмірі 7200 гривень. Затримали його під час передачі основної суми — 42 800 гривень.

Наразі затриманому вже оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області