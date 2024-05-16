На Хмельниччині повідомили про підозру київському адвокату, який організовував незаконне переправлення осіб через держкордон

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру діючому адвокату з м. Київ в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за 4 тисячі доларів США пообіцяв військовозобов’язаному включити його до інформаційної системи «Шлях» як водія-волонтера громадської організації, яким він не являвся. Таким чином останній міг безперешкодно перетнути кордон.

Отримавши 3 тисячі доларів США завдатку, адвокат відправив чоловіку необхідні документи поштою. Ще 20 тис грн «замовник» перерахував йому на картковий рахунок.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників відділу міграційної поліції ГУНП в області та Управління СБУ в області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури