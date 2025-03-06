На Хмельниччині працівники приватної клініки надавали фіктивні медичні послуги

Підозрювані налагодили схему з безпідставного отримання відшкодування грошей з держбюджету. Досудове розслідування завершено, обвинувальні акти стосовно п’яти зловмисників направлено до суду.

Оперативники кіберполіції та слідчі поліції Хмельниччини спільно зі співробітниками Служби безпеки України області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрили схему розкрадання бюджетних коштів, які виділялися державою як відшкодування за надання послуг населенню.

Керівниця приватної лікарської клініки спільно з працівниками закладу вносили до електронної системи недостовірні дані щодо надання медичних послуг пацієнтам.

Встановлено внесення фіктивних відомостей стосовно допомоги 51 особі. Загальна сума завданих державі збитків становить майже 5 млн грн..

Надалі зловмисники отримували грошове відшкодування з державного бюджету за надання фіктивних медичних послуг населенню.

Правоохоронці провели низку обшуків. Вилучили комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, носії інформації, документацію та «чорнові» записи.

Наразі досудове розслідування в рамках кримінального провадження завершено.

До суду стосовно підозрюваних направлено обвинувальні акти за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції Національної поліції України