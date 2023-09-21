На Хмельниччині проведено обшук у «продовольчого» чиновника Сил логістики ЗСУ

У Хмельницькій області обшуки провели у начальника управління продовольчого забезпечення Сил логістики ЗСУ Олександра Козловського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За словами джерела, обшуки також провели в його робочому кабінеті в Командуванні Сил логістики ЗСУ Міноборони.

Козловського підозрюють в організації сімейного бізнесу на закупівлях для військових.

За даними слідства, він створив кілька підприємств, через які постачав продукти для військових за завищеними цінами.