На Хмельниччині прихильника Шарія викрито на закликах до підтримки окупантів (відео)

Служба безпеки затримала ще одного поплічника російських окупантів у результаті слідчо-оперативних дій на Хмельниччині.

Зловмисником виявився місцевий житель, який позиціонував себе як представник прокремлівського руху «народовластие».

За даними слідства, він масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії рф проти України та виправдовував злочини рашистів.

Крім цього закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади.

Замість військово-цивільних адміністрацій регіону він пропонував сформувати підконтрольні москві псевдодержавні установи.

Для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах.

Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував Ютуб-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді.

Такими діями провокатор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в області і тим самим допомагав агресору у війні проти України.

У разі захоплення регіону він планував отримати від російських загарбників «посаду» в місцевій окупаційній адміністрації.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Хмельницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Служба безпеки України