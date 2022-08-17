На Хмельниччині слідчий вимагав криптовалюту за нерозголошення інтимних фото подружжя

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За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно старшого слідчого районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в області за фактом вимагання чужого майна та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 189, ч.ч. 1,2  ст. 209 КК України).

Провівши обшук помешкання подружжя, поліцейський отримав доступ до їхніх інтимних фото.

Після цього вирішив «поторгуватись» за збереження приватності та непоширення пікантних світлин, а своє мовчання «запропонував» оплатити криптовалютою «Bitcoin», еквівалентною 6 тис. доларів США.

Згодом частину отриманих коштів в сумі 75 тис. грн він легалізував через електронні системи обміну на власну банківську карту та розпорядився на власний розсуд.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту із застосування електронного засобу контролю. Правоохоронця відсторонено від займаної посади, а на його майно накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР у місті Хмельницькому, оперативний супровід – працівниками Хмельницького управління ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури

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