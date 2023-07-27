На Хмельниччині судитимуть 36-річного водія «BMW», що спричинив ДТП із двома загиблими (фото)

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 9 вересня 2022 року близько 8.20 години на автодорозі «Городище — Рівне — Старокостянтинів» поблизу с. Цвітоха Шепетівського району.

36-річний водій автомобіля «BMW» допустив зіткнення з автомобілем «GMC», за кермом якого перебував 55-річний хмельничанин.

У результаті ДТП 21-річний пасажир автомобіля «BMW» від отриманих травм загинув на місці події. 50-річний буковинець, пасажир автомобіля «GMC», помер в реанімаційному відділенні Славутської міської лікарні.

Також травми отримали обидва водії та ще троє пасажирів автомобіля «GMC». Усіх п’ятьох госпіталізували до лікарні.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області вже завершили досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Вчора, 26 липня, обвинувальний акт скеровано на розгляд Славутського міськрайонного суду.

Зазначимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області